Concluso il primo Darwin day all’Università Agraria

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto il 12 febbraio, nella sala dei convegni di Palazzo Vipereschi, all’Università Agraria di Tarquinia, il primo Darwin Day cittadino. Promosso dal Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale, ha affrontato tematiche interessanti di taglio scientifico-divulgativo.

Dopo l’intervento iniziale del Presidente del Gnml Paolo Crescia sulla figura di Charles Darwin come uomo e scienziato, il professor Vincenzo Ferri del Centro di Studi Naturalistici Arcadia ha parlato di evoluzione, con un vero e proprio viaggio negli Homo che ha catturato tutti; ultimo per ordine ma non per importanza, Andrea Socciarelli ha illustrato fossili ed evoluzione.

Una sala piena, nonostante l’orario serale ed il giorno infrasettimanale, ha dimostrato il vivo interesse per le tematiche correlate all’evoluzione.

In rappresentanza dell’amministrazione Borzacchi, il Vicepresidente Alberto Tosoni ed il Consigliere Rosanna Moioli hanno tenuto a ringraziare gli organizzatori: “Il lavoro degli studiosi, dei professori e dei fotografi naturalisti del Gnmm sta catturando l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone, ed oltre all’importante impegno nella diffusione della conoscenza di tematiche specifiche, grazie alle magnifiche fotografie svolge un ruolo importante nella promozione del patrimonio naturalistico-biologico tarquiniese”.

L’augurio è che questo Darwin Day possa essere il primo di una lunga serie, diventando un evento fisso del Febbraio tarquiniese.

