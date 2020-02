Montefiascone - A causa della situazione sanitaria del Coronoavirus - Confermati il ripopolamento di fagiani e la donazione di sangue

Montefiascone – (m.m.) – “Confavi, rinviato il pranzo sociale”.

L’associazione venatoria di Montefiascone ha annunciato, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus il rinvio del pranzo sociale in programma per domenica.

“Vista l’attuale situazione sanitaria – spiegano dall’associazione – e il momento di grande difficoltà che sta vivendo il nostro Paese, abbiamo ritenuto doveroso e responsabile rimandare a titolo cautelativo il pranzo sociale organizzato per il 1 marzo 2020“.

La donazione di sangue prevista sempre per domenica è confermata e anche il lancio di trecento fagiani del 15 marzo rimane in programma.

“Si informa – continuano dalla Confavi – che la donazione di sangue prevista per la mattinata del 1 marzo a piazzale Roma è confermata ed è comunque confermato per domenica 15 marzo il ripopolamento di trecento fagiani con la consueta colazione presso la nostra sede in via Santa Maria delle Grazie. Certi di aver dato il nostro piccolo contributo responsabile alla risoluzione di questa crisi, ringraziamo anticipatamente quanti parteciperanno alle iniziative rimaste in programma”.

26 febbraio, 2020