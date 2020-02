“Contratti di fiume, il nostro il miglior progetto del Lazio”

Ambiente - Il commento del vicesindaco di Orte Daniele Proietti: "Ora spediti verso la firma dell'accordo"

Condividi la notizia:











Orte – (a. c.) – Il contratto Media valle del Tevere vince il bando regionale per i contratti di fiume.

Entusiasta il commento del vicesindaco di Orte Daniele Proietti: “Un grande riconoscimento per il nostro lavoro”.

Circa 29mila euro il finanziamento concesso al progetto che comprende undici comuni da Orte alla riserva naturale di Nazzano, con capofila Magliano Sabina.

“Il nostro progetto è stato valutato come il migliore – dice Proietti – ed è un grande riconoscimento per tutto il lavoro che stiamo facendo ormai da anni, coinvolgendo enti locali, associazioni e istituzioni di quattro diverse province: Viterbo, Terni, Rieti e Roma”.

“Grazie a questo finanziamento – conclude il vicesindaco – sarà possibile completare il percorso con l’elaborazione del piano d’azione e la firma vera e propria del contratto. Questo ci permetterà di accedere ai fondi per la realizzazione di opere importanti, che un comune da solo non è in grado di sostenere, come l’attraversamento sul Tevere e la creazione di una pista ciclabile tra Orte e Orte Scalo”.

Condividi la notizia:











16 febbraio, 2020