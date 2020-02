“Contratto di Fiume, finanziamento per il comune di Orte”

Cronaca - Il presidente dell'associazione Orte Greenway Fabrizio Tardito esprime soddisfazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo e riportiamo la notizia del finanziamento ottenuto dal comune di Orte nell’ambito del progetto relativo al “Contratto di Fiume media valle del Tevere” da Orte alla riserva Tevere Farfa.

Questo consentirà di mettere in atto le azioni necessarie per accedere ai finanziamenti per la realizzazione dei progetti di mobilità sostenibile lungo il corso del fiume Tevere di cui siamo sempre stati artefici e promotori verso le istituzioni.

Come associazione OrteGreenway non possiamo che fare i complimenti per questo primo passo volto ad ottenere un miglioramento della eco vivibilità e dello sviluppo del nostro territorio.

L’associazione, sempre presente a tutti gli incontri, sia a quelli del contratto di Fiume che a quelli finalizzati alla realizzazione della ciclopedonale la “Via dell’acqua” (da Assisi a Roma), rinnova la propria disponibilità al comune di Orte per creare forti sinergie nella nostra comunità volte ad ottenere concretamente i risultati attesi per tali progetti.

Fabrizio Tardito

Presidente associazione Orte Greenway

17 febbraio, 2020