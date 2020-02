“Coppia cinese positiva al Coronavirus, la donna respira da sola e ha ripreso ad alimentarsi”

Roma - Secondo il bollettino medico dell'istituto Spallanzani il marito sta sempre meglio e prosegue con la riabilitazione

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Tutti i test di ricerca del nuovo Coronavirus effettuati in questi giorni sono risultati negativi, ad eccezione della signora cinese, ancora in terapia intensiva ma con condizioni stabili, vigile ed orientata e con respiro autonomo e ripresa dell’alimentazione. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue il percorso di riabilitazione.

Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 114 pazienti.

Di questi, 75, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati.

Si è provveduto a formalizzare un accordo con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù che prevede, nell’ambito di una estensione della già vigente collaborazione, la presa in carico dei bambini accompagnati dai genitori, con sintomatologia riferibile alla infezione da nuovo coronavirus.

Istituto Spallanzani

24 febbraio, 2020