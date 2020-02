Coronavirus, 1310 le vittime e 14mila i nuovi casi

Cronaca - Dimessi dallo Spallanzani 20 turisti cinesi

Condividi la notizia:











Roma – Dimessi stamani dallo Spallanzani, venti turisti cinesi. Erano nello stesso gruppo della coppia risultata positiva al Coronavirus.

Sono rimasti in quarantena per 14 giorni e risultati negativi al test. Adesso faranno rientro in Cina. Il 29enne italiano positivo al test rimane ricoverato in buone condizioni. Non ha la febbre.

Per il coronavirus intanto sale a 1.310 il numero dei morti in Cina. I nuovi casi nello Hubei, sono passati da 1600 a 14.840 rispetto al giorno precedente, portando il totale a quasi 50mila.

Un balzo avanti dovuto a un cambio nei criteri di valutazione dei malati. Prima erano considerati solo quelli positivi in laboratorio e quelli positivi al test col tampone erano solo confermati. Adesso è sufficiente una diagnosi clinica fatta in ospedale.

Condividi la notizia:











13 febbraio, 2020