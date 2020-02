Roma - Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa

Roma – “Coronavirus, 132 le persone positive in Italia”.

Sono 132 le persone positive al coronavirus in Italia. L’aggiornamento dei dati è stato fornito in conferenza stampa dal commissario Angelo Borrelli.

“89 casi sono in Lombardia – ha detto Borrelli – 24 in Veneto, 6 in Piemonte, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 2″.

Nel calcolo di 132 positivi sono compresi anche le due persone decedute. Borrelli ha poi chiarito come “26 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 54 hanno i sintomi, 129 sono sotto osservazione e 22 in isolamento domiciliare”.

