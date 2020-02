Coronavirus: 152 i casi in Italia, l’Austria revoca il blocco dei treni

Cronaca - A Milano chiuso il duomo, a Venezia la Fenice e piazza San Marco - Tre i morti

Milano – Coronavirus, l’Austria revoca il blocco dei treni con l’Italia. A comunicarlo, le stesse ferrovie austriache con un tweet.

“Da lunedì – fanno sapere – si potrà viaggiare attraverso il Brennero. Chiunque non desideri recarsi in Italia può cancellare il proprio biglietto per l’Italia con validità 24 febbraio 2020 gratuitamente”.

Sul fronte francese, intanto, il ministro della Salute fa sapere che la chiusura del confine con l’Italia non avrebbe senso. “Un virus – ha detto Oliver Véran – non si ferma alla frontiera. Ci sarà una riunione tra i ministri della Salute francese, italiano e tedesco in settimana.

In Italia, intanto, a Milano è stato registrato il primo caso, un medico del policlinico che adesso si trova all’ospedale Sacco.

Al momento in Italia i contagi segnalati sono 152, 111 in Lombardia, 21 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e Trentino e 2 nel Lazio. Tre i decessi e uno guarito.

Sono oltre 50mila le persone in quarantena, dopo le misure messe in campo dal governo. Undici i comuni isolati tra Veneto e Lombardia, focolai del virus. A Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, centro dove c’è stata una prima vittima, dalle 7 scattano le misure di sicurezza.

Il Duomo di Milano resterà chiuso al pubblico “in via cautelativa” a causa del coronavirus almeno fino al 25 febbraio, così come a Venezia, la Fenice e piazza San Marco. Nel capoluogo veneto annullato il carnevale.

24 febbraio, 2020