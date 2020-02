Coronavirus: 1765 i morti, in Cina imposto ai residenti di rimanere in casa

Cronaca - In Giappone annullati i festeggiamenti pubblici per il compleanno dell'imperatore

Condividi la notizia:











Pechino – Coronavirus, arriva a 1.765 il bilancio delle vittime in Cina, mentre sono 1.933 i nuovi casi. Il numero delle persone contagiate, invece, ha superato quota 70mila.

In Cina, nel frattempo è arrivata la task force dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Quattordici statunitensi, degli oltre 300 evacuati in Giappone dalla nave da crociera Diamond Princess e in volo verso gli Usa, sono risultati positivi al virus.

Per fare fronte al dilagare del virus, a Pechino da ieri sono in vigore misure severe. Impongono ai residenti di rimanere in casa e per evitare che qualcuno trasgredisca, sono previsti controlli dei loro movimenti. Vietato l’uso di auto civili e sono previsti controlli se si acquistano medicinali per il raffreddore.

In Giappone, invece, cancellati gli eventi pubblici per celebrare il compleanno dell’imperatore.

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2020