Roma - Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa - Il numero comprende i 7 deceduti e un dimesso

Roma – “Coronavirus, 283 le persone positive in Italia”.

Il commissario Angelo Borrelli ha aggiornato i dati sui contagi del coronavirus in Italia. Sono 283 le persone contagiate nel paese. Un numero che comprende le 7 persone decedute e un dimesso.

Nello specifico in Lombardia sono 212 i casi (compresi i sei deceduti), nel Veneto sono 38 ( compreso un decesso), in Emilia Romagna sono 23, 3 in Piemonte, 1 in Trentino Alto Adige, 3 nel Lazio (compreso un dimesso), 2 in Toscana, 1 in Sicilia.

In conferenza stampa anche Walter Ricciardi, consigliere per le relazioni con gli organismi sanitari internazionali.

Sono 20 le province che registrano casi di coronavirus. In Lombardia, Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1). In Veneto, Padova (30), Venezia (7), Treviso (1). In Emilia Romagna, Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1). In Piemonte, Torino (3). In Toscana, Firenze (1), Pistoia (1). In Trentino Alto Adige, Bolzano (1). In Sicilia, Palermo (1). Nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento.

25 febbraio, 2020