“Coronavirus, abbiamo 1049 persone contagiate in Italia e 29 decessi”

Roma - Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa

Roma – “Abbiamo 1049 persone contagiate in Italia e 29 decessi”.

Il commissario Angelo Borrelli ha fornito un aggiornamento dati sui contagi da coronavirus in Italia.

“Abbiamo 1049 persone positive al coronavirus – ha detto –. I decessi sono 29 e in totale ci sono 50 guarigioni”.

E ancora: “Dei 1044, il 52% dei casi è in isolamento domiciliare. Si tratta di persone che non hanno sintomi o hanno sintomi lievi che non richiedono ricovero. Le persone ricoverate con sintomi sono 401 e quindi il 38% totale delle persone colpite da coronavirus. Poi c’è un 10% che sono in terapia intensiva“.

Borrelli ha chiarito che “nella giornata di oggi ci sono stati 8 decessi e sono persone anziane: 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna”.

Altro dato significativo è quello delle guarigioni. “Ci sono 4 guariti – ha concluso Borrelli – e sono della Liguria. Siamo arrivati a 18.500 tamponi effettuati in totale”.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza sono stati quindi circa 1128 i contagiati.

29 febbraio, 2020