Cronaca - Il rientro domani - Tra loro anche il 17enne di Grado rimasto in Cina - Morto un cittadino americano contagiato

Wuhan – Coronavirus, aereo da Wuhan con i 9 italiani rimasti.

Rientra un altro gruppo di italiani da Wuhan. Sono 9 i connazionali che torneranno domenica mattina in Italia. Il rientro dovrebbe essere prima a a bordo di un aereo britannico e poi alla base Raf di Brizenorton ci sarebbe un secondo aereo italiano.

I nove italiani dovrebbero essere sottoposti alla quarantena all’ospedale militare del Celio a Roma. Tra loro c’è anche Niccolò, il 17enne di Grado che era rimasto bloccato a Wuhan e non era potuto tornare in Italia insieme al primo gruppo di rimpatriati per via di qualche linea di febbre. Il ragazzo sarebbe stato sottoposto ai controlli a Wuhan e sarebbe risultato negativo al virus.

Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. Il totale è ora di 722 morti, tra loro anche i primi due stranieri, un americano e un giapponese. Il cittadino americano è morto a Wuhan il 6 febbraio. L’unico decesso fuori dalla Cina resta quello avvenuto nelle Filippine. I casi di contagio confermati in Cina sono invece 34.546.

A destare preoccupazione la situazione a bordo della nave da crociera ancorata a Yokohama, in Giappone. Il totale delle persone che avtrebbero contratto l’agente patogeno sulla nave, a bordo della quale si trovano anche 35 italiani, sarebbe salito a 64.

Nel frattempo sono stati confermati cinque nuovi casi in Francia. Il ministro della Salute Agnes Buzyn ha confermato cinque nuovi casi di persone colpite dal coronavirus, quattro adulti e un bambino. I casi nel paese salgono così a 11.

8 febbraio, 2020