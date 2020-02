Roma - Negativo il test sui due bambini portati dalla Cecchignola allo Spallanzani - Il ministro Luigi Di Maio "Un aereo riporterà a casa il 17enne di Grado"

Roma – Coronavirus, arrivati gli italiani evacuati da Wuhan.

Rientrati in Italia i 9 italiani. Il gruppo, proveniente da Wuhan, è arrivato all’aeroporto di Pratica di Mare intorno alle 14. Ora i connazionali sono stati trasferiti all’ospedale del Celio per la quarantena.

Gli italiani sono arrivati in mattinata prima in Inghilterra, alla base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire, a bordo di un aereo proveniente da Wuhan con 200 persone.

Con loro ci doveva essere anche il 17enne di Grado che invece è rimasto bloccato in Cina perché ha nuovamente la febbre. Il ragazzo aveva già provato a imbarcarsi il 3 febbraio scorso con il primo gruppo di italiani provenienti da Wuhan, ma anche in quell’occasione c’era stato il dietrofront delle autorità per via della febbre.

Da quanto riporta Repubblica, lo studente rimasto in Cina sarebbe stato riportato in albergo e sta bene. Nel frattempo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine della riunione con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che è stato “deciso che un velivolo della aeronautica militare andrà in Cina e riporterà il ragazzo in Italia. L’aereo partirà nelle prossime 24 ore”.

Il ministro ha aggiunto: “Per noi nessuno deve rimanere indietro. I nostri connazionali hanno la massima priorità per rientrare e faremo tutto il possibile per assicurare sia ai nostri connazionali che sono in Cina sia a quelli che vogliono rientrare in Italia la massima assistenza e vicinanza”.

Buone notizie anche per i 56 italiani rimpatriati i primi giorni di febbraio e ora alla Cecchignola. Questa mattina due bambini del gruppo erano stati trasferiti, a titolo puramente precauzionale, all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani per accertamenti. Per entrambi, ha fatto sapere lo Spallanzani, i test col tampone hanno dato esito negativo al nuovo coronavirus 2019-nCoV.

“Presto, dopo la seconda verifica – annuncia la direzione sanitaria -, potranno congiungersi con il resto della famiglia alla Cecchignola per completare il periodo di sorveglianza”.

9 febbraio, 2020