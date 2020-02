Cronaca - In Cina 2442 morti - A porte chiuse le sfilate di Armani e Biagiotti in Italia

Roma – Coronavirus, il bilancio mondiale sale a 2461 vittime.

Il bilancio mondiale del coronavirus è di 2461 vittime, secondo la mappa della statunitense Johns Hopkins University.

Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78766. Sono, invece, 23.133 le persone guarite ad oggi.

Nello specifico il bilancio del coronavirus in Cina raggiunge i 2442 morti, dopo le altre 97 vittime registrate ieri, quasi tutte nella provincia di Hubei.

La maggior parte delle morti e delle infezioni sono state registrate a Wuhan. Il totale dei contagiati in Cina ha raggiunto i 76936 casi. Le autorità locali hanno inoltre affermato che il periodo di incubazione per il coronavirus potrebbe durare fino a 27 giorni.

Nel frattempo il mondo della moda adotta delle misure di prevenzione in Italia. Sfilate a porte chiuse per Armani e Biagiotti. “Il signor Armani comunica – si legge in un comunicato diffuso da Adnkronos – che la sfilata della collezione autunno/inverno 20/21 Giorgio Armani si terrà a porte chiuse, dati i recenti sviluppi del coronavirus in Italia”. Il provvedimento per la sfilata prevista per questo pomeriggio alle 16.

Stessa decisione Biagiotti. “La sfilata della collezione Laura Biagiotti AI 2020-21 prevista per oggi, 23 febbraio 2020, si svolgerà a porte chiuse – si legge nel comunicato diffuso da Adnkronos -. La decisione è stata presa in seguito all’aggravarsi della situazione relativa al coronavirus in Italia con il fine di non esporre gli invitati a rischi”.

23 febbraio, 2020