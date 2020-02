Wuhan - Sarebbe già dovuto rientrare lo scorso 3 febbraio con il primo gruppo di italiani - Circolare per le scuole: "Assenza volontaria per gli studenti a rischio"

Wuhan – Coronavirus, bloccata di nuovo la partenza per il 17enne di Grado.

Un gruppo di italiani dovrebbe arrivare domani in Italia con un volo proveniente da Wuhan. Sono i 9 italiani che erano rimasti nella città cinese focolaio del coronavirus.

Tra loro ci sarebbe dovuto essere anche il 17enne di Grado che sarebbe già dovuto rientrare con il primo volto di italiani atterrato lo scorso 3 febbraio a Pratica di Mare.

Al ragazzo sarebbe stato rifiutato nuovamente l’imbarco sul volo, con i nove italiani, perché avrebbe la febbre. A riportare la notizia è l’Adnkronos.



Il 17enne era già rimasto a terra all’ultimo momento il 3 febbraio per via dell’innalzamento della temperatura corporea. Era stato così portato in un bed&breakfast dove lo avevano seguito due persone incaricate dall’ambasciata. Poi il via libera al rientro. E ora il dietrofrónt. Il minorenne non sarebbe stato imbarcato.

Nel frattempo il ministero della Salute italiano aggiorna la circolare per le scuole.

“Fermo restando – si legge nella circolare – il diritto inalienabile di bambini e ragazzi, di qualsiasi nazionalità, di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, in uno spirito di massima precauzione, il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento, favorisce una ‘permanenza volontaria fiduciaria’ a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina“.

“La circolare – si spiega in una nota del ministero della Salute – riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia”.

8 febbraio, 2020