Coronavirus, c’è un quinto morto in Italia

Roma - La protezione civile aggiorna il numero dei contagiati, saliti a 219

Roma – Coronavirus, c’è una quinta vittima in Italia.

Durante la conferenza stampa, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha confermato il quinto morto a causa del virus. Si tratta di un uomo di 88 anni, di Caselle Landi in Lombardia.

Borrelli ha aggiornato il numero dei contagi, arrivato a 219.

Una persona risulta guarita.

Nel dettaglio, Borrelli ha spiegato come in Lombardia i casi attualmente sono a quota 167, di cui 4 deceduti. In Veneto i casi sono 27, di cui uno deceduto, in Emilia Romagna 18 contagiati, in Piemonte 4: “Due casi – ha spiegato il capo della protezione civile – sono stati esclusi dopo ripetute analisi”.

Nel Lazio i casi sono tre: “Uno dimesso e gli altri due sono la coppia di cinesi”.

Dei 219 casi positivi: “99 sono ricoverati con sintomi in ospedale – ha concluso Borrelli – 23 si trovano in terapia intensiva e 91 sono isolamento domiciliare”.

24 febbraio, 2020