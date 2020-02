Cronaca - La struttura è stata realizzata in 10 giorni

Wuhan – Coronavirus, completato l’ospedale da mille posti a Wuhan

A Wuhan è stato completato il primo ospedale speciale, deciso e costruito in tempi record, per far fronte alla diffusione del coronavirus. E’ stato costruito in circa 10 giorni.

La struttura potrà accogliere i pazienti da lunedì 3 febbraio.

L’ospedale, chiamato Huoshenshan, ha a disposizione mille posti letto e sarà gestito dai medici militari.

2 febbraio, 2020