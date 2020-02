“Coronavirus, i contagiati attualmente sono 6”

Lodi - Lo fa sapere l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera: "Chiunque abbia avuto contatti coi malati o sintomi sospetti ci avverta" - Guarito il paziente italiano ricoverato allo Spallanzani

Lodi – “Attualmente ci sono 6 casi accertati di coronavirus”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera, nella conferenza stampa convocata poco per fare il punto sulla diffusione del virus in provincia di Lodi.

“Alla luce dei tamponi che abbiamo iniziato a fare per verificare la diffusione del virus – spiega Gallera – sono emersi altri 3 casi oltre ai 3 già accertati, quindi al momento siamo a 6. Stiamo indagando in questo momento sui loro contatti con i contagiati originari”.

L’assessore invita “chiunque abbia avuto contatti coi contagiati o manifesti sintomi sospetti” a chiamare subito il numero d’emergenza 112. “Manderemo subito a casa una squadra a fare il tampone” dice.

Secondo la ricostruzione di Gallera, il paziente 1 “ha iniziato a manifestare i primi sintomi il 15 febbraio e il 18 si è presentato al pronto soccorso di Codogno. La sua situazione è degenerata velocemente. La moglie, risultata anche lei positiva al virus, si è ricordata che nei primi di febbraio l’uomo aveva avuto numerosi contatti con un suo amico che era tornato da un viaggio in Cina. Quest’ultimo sta bene e in tutto questo periodo ha lamentato solo una leggerissima febbre di un giorno”.

“La popolazione di Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo è stata invitata a rimanere in casa in via precauzionale – aggiunge l’assessore -. I contatti diretti coi contagiati verranno messi in quarantena obbligatoria, che può avvenire anche in casa propria, purché si abbia una camera e un bagno propri e ci si muova in casa con mascherina e protezioni”.

“Le misure che assumiamo non sono terribili o drammatiche: sono le uniche possibili per dare una risposta positiva per evitare la diffusione del contagio. In altre parti del mondo e anche in Cina si è dimostrato che questo sistema è efficace” aggiunge il presidente della regione Attilio Fontana.

Nel frattempo, poco fa l’ospedale Spallanzani ha fatto sapere che l’italiano ricoverato all’interno dell’istituto per infezione da coronavirus è guarito.

21 febbraio, 2020