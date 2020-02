Viterbo - Mercoledì la riunione per alla Cittadella per fare il punto

Viterbo – Coronavirus, convocato il comitato dei sindaci. Si terrà mercoledì alla Cittadella della salute il comitato di rappresentanza alla Asl per un’audizione generale e per fare il punto.

Sono in 5 a farne parte: Ronciglione, Vetralla, Tarquinia, Monte Romano e Viterbo. A presiederlo è il sindaco del capoluogo.

“Normalmente – spiega Arena – viene fatto per confrontarci con la Asl per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione. Siccome ci sono diverse casistiche sul virus nel nostro paese, vorremmo stabilire delle procedure da adottare con la Asl che sta lavorando bene in questo senso.

E’ utile che le istituzioni preposte per intervenire dialoghino e si parlino per essere pronte sulle modalità con cui eventualmente procedere. Senza creare allarmismi.

Il comitato, al di là del caso specifico e in via precauzionale, è giusto che si incontri”.

24 febbraio, 2020