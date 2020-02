Roma - Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa - Il numero comprende le persone decedute e un dimesso

Roma – Coronavirus, dieci le vittime in Italia e 322 i contagiati.

Sale a 322 contagi e 10 morti il bilancio del coronavirus in Italia. 240 casi e 9 vittime in Lombardia. 43 casi e un morto in Veneto. 26 casi in Emilia Romagna. 3 in Piemonte. 3 nel Lazio. 3 in Sicilia. 2 in Toscana. Uno in Alto Adige e uno in Liguria.

A fornire i dati il commissario Angelo Borrelli. Nelle ultime ore sono decedute 3 persone, tutte in Lombardia. Si tratta di persone che avevano più di 80 anni.

25 febbraio, 2020