Coronavirus, dimessi 8 italiani dopo quarantena al Celio

Roma - Il numero dei contagiati sale a 229, comprese le persone decedute

Roma – Coronavirus, dimessi 8 italiani dopo quarantena Celio.

Buone notizie da Roma. Sono stati dimessi gli otto italiani che, dopo essere stati rimpatriati dalla Cina il 9 febbraio scorso con un volo dell’aeronautica militare per l’emergenza coronavirus, hanno dovuto trascorrere quattordici giorni di isolamento al policlinico militare di Roma del Celio.

In mattinata sono arrivati i risultati degli ultimi tamponi e sono stati tutti negativi. Le 8 persone hanno avuto così il permesso di lasciare il Celio.

Da quanto si apprende, cinque di loro hanno già lasciato il policlinico militare. Altri tre andranno via domani.

E’ però in aumento il numero dei contagi. Secondo le ultime informazioni in Italia le persone contagiate dal coronavirus sarebbero 229.

172 i casi in Lombardia, 32 in veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Lazio. I dati comprendono anche le persone decedute.

24 febbraio, 2020