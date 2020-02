Coronavirus, dimessi dallo Spallanzani i 20 turisti cinesi

Sanità - Le condizioni del giovane della Cecchignola continuano a migliorare mentre la coppia di Wuhan è ancora in prognosi riservata

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Le 20 persone, contatti della coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus, sono state dimesse questa mattina, in ottime condizioni di salute e di spirito, alla conclusione del previsto periodo di osservazione e sorveglianza attiva.

I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di infezione da nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva del nostro istituto.

Le loro condizioni cliniche sono ad oggi invariate e con parametri emodinamici stabili. Continuano la terapia antivirale. La prognosi resta riservata.

Per quanto riguarda le condizioni di salute del terzo paziente, caso confermato di infezione da nuovo coronavirus, continuano a migliorare. E’ assolutamente asintomatico e senza febbre. Prosegue la terapia antivirale

Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione, 66 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 49, risultati negativi al test, sono stati dimessi.

Diciassette pazienti sono tutt’ora ricoverati:

3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola)

13 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato

Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici.

In caso di evoluzioni del quadro clinico, verranno dati immediati aggiornamenti.

Irccs “L. Spallanzani”

13 febbraio, 2020