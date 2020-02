Coronavirus, due persone positive al test a Firenze e Palermo

Cronaca - Quasi 240 i casi e 7 i morti - Rientrati dalle Mauritius 40 italiani

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, c’è il primo caso di tampone positivo in Toscana. È stato rilevato a Firenze, adesso si attende la conferma dall’Istituto superiore di Sanità.

Si tratterebbe di un italiano rientrato da Singapore. L’uomo è stato ricoverato in isolamento al Santa Maria Nuova.

Mentre a Palermo è risultata positiva la turista di Bergamo ricoverata in ospedale dopo i sintomi da influenza. In quarantena il gruppo che viaggiava con lei e le persone che sono entrate a contatto con loro.

Sale così a 238 il numero dei contagi, con sette persone morte. La gran parte in Lombardia, se vittime e 173 positivi al test. In Veneto, 38 casi e un morto, in Emilia Romagna 18 positivi, tre in Piemonte e altrettanti nel Lazio. Uno in Alto Adige e Sicilia.

Sono invece risultati negativi i casi sospetti in Val d’Aosta. I tamponi effettuati si sei persone hanno dato esito negativo, così come in Abruzzo, con altre sei persone.

Rientrati dalle Mauritius, quaranta italiani provenienti dalla Lombardia e dalla Veneto che una volta arrivati sono stati obbligati alla quarantena. Hanno preferito tornare indietro. “Siamo sfiniti – ha detto una di loro – non è giusto quello che ci è accaduto”.





Condividi la notizia:











25 febbraio, 2020