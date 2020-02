Il Coronavirus ferma anche pallavolo e rugby, saltano gli incontri delle squadre viterbesi

Sport - Federvolley e Federugby sospendono le partite dei campionati in programma nel weekend

Viterbo – (s.s.) – L’emergenza coronavirus ferma anche lo sport.

Nel primo pomeriggio Federvolley e Federugby hanno deciso di sospendere le partite dei campionati in programma nel weekend.

“La federazione italiana pallavolo – si legge nella nota diffusa dalla Fipav Lazio – ha deciso di sospendere l’intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli (nazionali, regionali e territoriali, anche giovanili) fino al primp marzo compreso“.

Tra le principali formazioni viterbesi coinvolte la Vbc Viterbo femminile e le tre portacolori maschili: Tuscania, Civita Castellana e Orte.

Per quanto riguarda il rugby, la Fir ha sospeso le gare di serie A, B e C in programma tra il 28 febbraio e il primo marzo. Rimarrà ferma, in questo senso, l’Union Viterbo che recupererà domenica 22 marzo con la conclusione del campionato posticipata di una settimana.

