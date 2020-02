Coronavirus, fino a 15 anni di carcere per chi diffonde voci infondate

Cronaca - In Cina sette anni per chi rifiuta la quarantena

Pechino – Carcere per chi diffonde voci infondate sul coronavirus.

Rischia grosso chi in Cina diffonde notizie non vere sull’epidemia. Sono gli stessi tribunali a scendere in campo per mettere un freno all’emergenza che ha travolto il paese.

L’Alta Corte di Heilongjiang ha previsto fino a un massimo di 15 anni di carcere per chi diffonde voci sull’epidemia.

Si va anche oltre: prevista la pena di morte per chi dovesse scoperto a diffondere in modo intenzionale il coronavirus. Chi invece rifiuta la quarantena, può rischiare fino a 7 anni di carcere.

