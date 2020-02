Torino - Tre persone hanno tentato di entrare in un appartamento abitato da un anziano - Il comandante provinciale dei carabinieri Rizzo: "Sono chiari tentativi di raggiro, affidatevi ai canali ufficiali di informazione"

Condividi la notizia:











Torino – Coronavirus, si spacciano per infermieri e fanno tamponi a domicilio.

L’emergenza coronavirus diventa anche veicolo di qualche tentata truffa. A Torino, nel quartiere San Salvario, tre persone si sarebbero presentate alla porta di una casa spacciandosi come infermieri in servizio per l’emergenza coronavirus. I tre, con la scusa di fare un tampone, avrebbero cercato di entrare nell’abitazione. A riportare la notizia è Repubblica.

Da quanto si apprende, i tre, vestiti in giacca e cravatta e con in mano una valigetta, avrebbero suonato al campanello di un appartamento e avrebbero detto di essere degli infermieri autorizzati a eseguire tamponi a campione per verificare se ci fossero o meno persone affette da coronavirus. All’interno dell’appartamento un signore anziano e la sua badante.

Ad aprire la porta sarebbe stata la badante dell’uomo che si sarebbe insospettita di fronte alla richiesta dei tre e avrebbe chiamato i carabinieri.

“Queste persone non sono operatori sanitari ma truffatori – ha chiarito il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, Colonnello Francesco Rizzo -. Sono chiari tentativi di raggiro per entrare indisturbati in casa dei cittadini e rubare denaro, gioielli ed altri oggetti di valore. È importante stare attenti e affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali di informazione e contattare sempre le forze dell’ordine“.

Condividi la notizia:











25 febbraio, 2020