Roma - I 69 connazionali rientreranno con un volo militare lunedì prossimo - Rimarranno in osservazione nella caserma per 14 giorni

Roma – Coronavirus, gli italiani rimpatriati alloggeranno in container alla Cecchignola.

Gli italiani rimpatriati dalla Cina andranno alla Cecchignola.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i 69 italiani, che lunedì mattina rientreranno in Italia da Wuhan, alloggeranno in container nella caserma della Cecchignola strutturati come delle camerate.

Il gruppo restertà nei container per un periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni, dove verrà costantemente monitorato dal personale medico militare.

Inoltre, sempre secondo quanto riporta l’Adnkronos, da lunedì all’aeroporto di Pratica di Mare rimarrà a disposizione un velivolo militare attrezzato per il trasporto di biocontenimento nel caso che il personale venisse contagiato.

1 febbraio, 2020