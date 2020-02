Cronaca - Due contagi anche a Bologna - Nuovi pazienti positivi in Svizzera e in Messico: erano stati in Italia

Bologna – Coronavirus, i casi in Emilia Romagna salgono a 189.

Sono 189 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna. Il dato è stato diffuso dalla regione.

Da quanto si apprende, la maggioranza delle persone positive continua a presentare sintomi modesti come un leggero rialzo della temperatura e più della metà sta seguendo il previsto periodo di isolamento a casa.

Sarebbero dieci i pazienti in terapia intensiva. I casi positivi rilevati sono 119 a Piacenza, 35 a Parma, 19 a Modena, 9 a Rimini, 4 a Reggio Emilia, 2 a Bologna, 1 a Ravenna.

A Bologna fino a ora non erano stati ancora trovati casi positivi. I dati si riferiscono non alla residenza, ma al luogo dove è stata fatta la diagnosi.

Nel frattempo è stato registrato anche un nuovo caso di contagio in Svizzera. Si tratterebbe di una 21enne di Bienne, nel canton Berna, tornata da Milano. La donna si trova in ospedale in isolamento e non avrebbe febbre. Il suo ricovero risale a giovedì 27 febbraio.

E in Messico sono stati confermati tre casi di contagio, tutti collegati all’Italia. La comunicazione è stata data dal ministero della Sanità messicano che ha confermato tre casi di coronavirus, specificando che in tutti i casi i pazienti sono stati recentemente in Italia del Nord.

29 febbraio, 2020