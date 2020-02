Coronavirus, i morti arrivano a 1383, deceduti sei sanitari in Cina

Cronaca - In partenza il volo per riportare in Italia lo studente 17enne rimasto bloccato a Wuhan

Pechino – Coronavirus, salgono a 1.383 i morti in Cina dall’inizio dell’epidemia, 116 i nuovi decessi rispetti ai 242 di ieri. Si attestano a 4823 le nuove infezioni, rispetto ai 14,800 precedenti.

Sei, invece, gli operatori sanitari che sono morti per il virus e oltre 1.700 i contagiati.

Intanto, è in partenza il volo speciale per la Cina e che riporterà in Italia Niccolò, lo studente 17enne rimasto bloccato a Wuhan. Sarà nel nostro paese domani.

14 febbraio, 2020