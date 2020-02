Coronavirus, rientra in Italia il volo bloccato all’aeroporto di Mauritius

Roma - La nota di Alitalia - A bordo 40 persone provenienti da Lombardia e Veneto

Roma – Coronavirus, il volo bloccato all’aeroporto di Mauritius rientra con 40 italiani.

Questa mattina un volo Alitalia era stato bloccato all’aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco. A causa dei diversi contagi da coronavirus in Italia, le autorità locali avevano chiesto ai passeggeri di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia.

Dopo un primo esame le autorità locali avevano deciso di lasciare a bordo dell’aereo solo i passeggeri provenienti da Lombardia e Veneto, circa una settantina. Tutti gli altri erano stati fatti sbarcare.

Poco fa la nota di Alitalia che annuncia il rientro in Italia di una quarantina di passeggeri. Da quanto si apprende, sull’aereo ci sarebbero soltanto cittadini provenienti da Lombardia e Veneto.

“In base a disposizioni delle autorità di Mauritius – si legge nella nota diffusa dall’Ansa – non trasmesse alla compagnia prima dell’arrivo del volo, lo sbarco di 40 persone originanti da Lombardia e Veneto sarebbe stato condizionato a una messa in quarantena locale. Su richiesta degli stessi, ed in costante coordinamento con l’unità di crisi della Farnesina, Alitalia ne sta predisponendo il rientro immediato, nonostante nessuno di loro abbia dichiarato sintomi di qualsivoglia malessere”.

24 febbraio, 2020