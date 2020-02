Parigi - Marine Le Pen, presidente del Rassemblement national, ha rilasciato un'intervista a Le Figaro

Parigi – “Coronavirus in Italia, la Francia pensa ai controlli alle frontiere”. Marine Le Pen, presidente del Rassemblement national, ha rilasciato un’intervista a Le Figaro e ha parlato dell’emergenza coronavirus in Italia.

“Oggi o domani potrebbero essere necessari controlli alle frontiere – ha detto -. Il governo deve essere in grado di prevederlo e preferisco che faccia di più o troppo che non abbastanza. Al momento non ha fatto abbastanza visto che consente i voli dalla Cina”.

Marine Le Pen ha aggiunto che i controlli alle frontiere “saranno necessari se l’epidemia finisce fuori controllo in Italia “.

In un’intervista al quotidiano Le Parisien, il ministro della Salute, Olivier Véran, si è detto “attento alla situazione in Italia” e ha considerato “molto probabile” la possibilità di nuovi casi in Francia.

23 febbraio, 2020