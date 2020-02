Cronaca - È uno dei 56 connazionali rientrati da Wuhan - L'assessore regionale D'Amato: "Sul paziente ulteriori accertamenti"

Roma – Coronavirus, italiano positivo ricoverato alla Spallanzani di Roma.

Un italiano, tra i 56 connazionali rientrati da Wuhan, è risultato positivo al Coronavirus. Era ricoverato in osservazione nella città militare della Cecchignola a Roma.

Per ulteriori accertamenti è stato trasferito all’ospedale Spallanzani.

“È appena giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma – spiega l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato – per effettuare ulteriori accertamenti uno dei nostri connazionali che attualmente si trovano presso la Cecchignola in isolamento. L’Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma”.

