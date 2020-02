Roma - Maria Teresa Baldini (Fdi) durante la discussione generale sul dl intercettazioni

Roma – Coronavirus, la prima deputata alla Camera con la mascherina.

La paura del contagio arriva anche in parlamento. Maria Teresa Baldini (Fdi) si è presentata alla Camera con una mascherina durante la discussione generale sul dl intercettazioni. La deputata è residente in Lombardia.

“Sono un medico – ha spiegato – e so che l’unica prevenzione è non trasmettere il virus agli altri e non prenderla io, quindi la mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono fare”.

24 febbraio, 2020