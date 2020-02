Coronavirus, la Formula 1 rinvia il Gp di Cina

Sport - La gara era prevista per il 19 aprile a Shanghai

Condividi la notizia:











Shanghai – Il coronavirus fa saltare il Gran premio di Cina di Formula 1. In un comunicato ufficiale pubblicato oggi, gli organizzatori del campionato hanno annunciato che la gara prevista per il 19 aprile sul circuito di Shanghai è stata rinviata a data da destinarsi.

Motivo della decisione, naturalmente, l’epidemia di coronavirus che ha colpito la Cina.

“La Formula 1 e la Fia – si legge nel comunicato – continueranno a lavorare a stretto contatto con i team, i promotori della gara e le autorità locali per monitorare gli sviluppi della situazione. Le parti in causa si prenderanno il tempo necessario per studiare la fattibilità delle potenziali date alternative, più in là nel corso della stagione nel caso in cui la situazione dovesse migliorare”.

Ciò significa, in parole povere, che non c’è alcuna certezza sulla possibilità di recuperare la gara. Sia perché il calendario è già fittissimo di appuntamenti, sia perché gli organizzatori della Formula 1 vogliono attendere gli sviluppi dell’epidemia prima di prendere nuove decisioni.

Condividi la notizia:











12 febbraio, 2020