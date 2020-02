Milano - I dati aggiornati dal presidente Attilio Fontana - Positivo un 17enne in Valtellina - In Italia superata la soglia dei 100 infettati

Milano – Coronavirus, in Lombardia il numero dei contagiati sale a 89.

Sono 89 le persone contagiate dal coronavirus in Lombardia. A dirlo è il presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore ha aggiornato i numeri dopo la notte a Sky Tg24.

“Purtroppo con i dati della notte – ha detto – sale a 89 il numero degli infettati in Lombardia”.

Il governatore ha poi specificato come “tra le persone infettate c’è anche un ragazzo giovane che abita in Valtellina”. Si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni.

Si allarga quindi l’area di circolazione del virus ma il governatore ha chiarito come “il punto di riferimento è sempre il focolaio iniziale” perché “anche questo ragazzo studiava in un istituto di Codogno”.

Fontana ha parlato anche delle misure di precauzione per cercare di fermare la diffusione del virus. Il numero di persone che dovrà stare in isolamento, ha detto, “sarà molto rilevante”. Ha aggiunto che si cercano altre strutture, oltre all’ospedale militare di Baggio a Milano e gli alloggi dell’aeronautica a Piacenza. Si sta valutando, ha spiegato, “un ospedale dismesso e strutture alberghiere che siano disponibili”.

In Italia, secondo gli ultimi dati, ci sono anche 16 casi di persone contagiate in Venet0, in 2 in Emilia Romagna, 1 nel Lazio (la moglie del cinese ancora ricoverato e il ricercatore italiano sono stati curati e dimessi) e 3 in Piemonte. Si supera così il numero di 100 contagiati. Due le persone decedute finora, l’ultima ieri.

Intanto il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto sapere che chiederà al governatore Fontana di chiudere le scuole. “Anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano – ha detto Sala al termine del tavolo in prefettura per fare il punto sull’emergenza – e proporrò al presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, di allargare l’intervento a livello di città metropolitana”.

Sala ha poi aggiunto. “È un intervento prudenziale – ha concluso Sala -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente”.

Oggi sono state anche annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni colpite dal coronavirus, comprese le quattro gare di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino- Parma e Verona-Cagliari.

Da domani saranno chiuse le università per una settimana. Sono undici i comuni del lodigiano e del Veneto in quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Sono oltre 50 mila le persone in quarantena.

23 febbraio, 2020