Viterbo - Garantito un collegamento diretto allo Spallanzani di Roma ma non ci sono casi nella Tuscia - Zingaretti: "Nessun allarmismo"

Viterbo – Coronavirus, messa a punto una task force alla Asl di Viterbo.

Anche se nessun caso ha fortunatamente colpito la Tuscia, l’Azienda sanitaria locale seguirà il piano di soccorso disposto dalla Regione Lazio dopo i primi due contagiati scoperti a Roma.

Nel caso in cui ci fosse un contagio nel Viterbese ai pazienti verrà garantito un collegamento diretto allo Spallanzani di Roma, abilitato a gestire l’emergenza.

Il 28 gennaio si è insidiata all’assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio la task force del Servizio sanitario regionale per la gestione delle modalità operative sul Coronavirus (2019-nCoV) dopo le indicazioni del ministero della Salute.

Dalla Regione Lazio annunciano aggiornamenti giornalieri “per coordinare le modalità operative secondo i protocolli di gestione emanati. Al momento non c’è alcun allarme ma l’attenzione è alta”.

E nessun allarme c’è per ora nella Tuscia.

“Il sistema sanitario di vigilanza e di intervento ha reagito bene – fa sapere il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti dopo il vertice di ieri -. A parte i due casi di Roma per fortuna non risulta nessun altro caso positivo compresi coloro che sono entrati in contatto con i due pazienti. Ovviamente il monitoraggio resta molto alto, è giusto che il sistema sanitario vigili e sia pronto a qualsiasi emergenza.

Stiamo ottemperando alle indicazioni nazionali – prosegue Zingaretti -. Ovviamente siamo anche nel periodo di picco influenzale quindi facciamo attenzione, l’invito è rivolgersi al proprio medico senza nessun allarmismo. Se ci dovesse essere qualche caso di Coronavirus scatterà il sistema di presa in carico dallo Spallanzani. Il sistema regionale è mnonitorato e tutti i presidi sanitari sono pronti a monitorare i casi che si potrebbero verificare. Nel Lazio ci sono 85mila nuovi casi di influenza, due di Coronavirus”.

Quindi al momento nessun allarme. Solo utilizzare le stesse precauzioni che si usano normalmente, lavarsi la mani se si entra in contatto con persone che presentano sintomi respiratori.

1 febbraio, 2020