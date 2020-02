Cronaca - Lo fa sapere l'assessore regionale alla sanità Alessio d'Amato

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, negativo ai test il turista di Lodi in vacanza a Viterbo.

“Sono tutti negativi i test processati oggi all’istituto Spallanzani per il Covid-19”, lo comunica con una nota l’assessore regionale alla sanità Alessio d’Amato.

Stamattina l’uomo, residente del Lodigiano e in questi giorni in vacanza nella Tuscia, era stato preso in carico dall’ospedale Belcolle di Viterbo e trasferito allo Spallanzani di Roma in via precauzionale.

L’uomo, sin dall’inizio, non avrebbe presentato nessun sintomo riconducibile al Coronavirus e sarebbe stato trasferito allo Spallanzani soltanto per estrema prudenza.

L’uomo, provenendo dal Lodigiano e visti i casi di Coronavirus nella zona, si sarebbe spaventato recandosi al pronto soccorso. Lì sono state attivate tutte le procedure del caso ed è stato allertato lo Spallanzani che ha effettuato tutti i test del caso.

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2020