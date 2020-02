Coronavirus, negativo al test il 17enne lasciato a Wuhan con la febbre

Cronaca - Il ragazzo era partito per la Cina lo scorso agosto - 425 le vittime e 3235 i contagi

Wuhan – Coronavirus, Negativo al test il diciassettenne lasciato a Wuhan con la febbre.

Sono rientrati ieri in italia i 56 connazionali che si trovavano a Wuhan. Dovevano essere 57, ma una persona è rimasta in Cina. Si tratta di un 17enne che presentava la febbre.

Secondo quanto riporta Repubblica, il giovane è stato sottoposto al test per verificare l’eventuale contagio e non è positivo al virus. Il ragazzo era partito per la Cina lo scorso agosto.

Nel frattempo sono stati diffusi anche gli ultimi dati sui contagi. Secondo l’aggiornamento di questa mattina, diffuso dalla commissione sanitaria cinese, il numero di morti è arrivato a 425. I contagi confermati sono 3mila e 235 ed è stato registrato il primo decesso nella provincia autonoma di Hong Kong. Si tratterebbe di un uomo di 39 anni, con patologie precedenti, che si era recato a Wuhan alla fine di gennaio e aveva in seguito sviluppato una polmonite. E’ la seconda vittima al di fuori della Cina continentale, dopo quella di domenica nelle Filippine.

I contagiati al di fuori della Cina al momento sono 152. Aumenta il numero di persone guarite e dimesse: sarebbero 635.

4 febbraio, 2020