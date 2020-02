Roma - Il 17enne rimasto bloccato due volte a Wuhan per la febbre - Ad attenderlo i genitori

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, Niccolò arrivato alla Spallanzani e ricoverato in isolamento.

“È appena giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma Niccolò il 17 enne italiano rimpatriato dalla Cina. Il ragazzo è stato ricoverato per completare il periodo di isolamento”.

Lo comunica la direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

L’aereo che trasportava il il 17enne di Grado è atterrato a Pratica di Mare alle 7,40. Poi il trasferimento in ospedale con un’ambulanza, in una barella di biocontenimento.

Il ragazzo era stato bloccato due volte a causa della febbre, a Wuhan, città cinese focolaio del coronavirus.

Ad attenderlo, i familiari, il ministro degli Esteri Di Maio. A bordo del volo, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, insieme a medici ed infermieri.

Il giovane non ha febbre e adesso si attendono i risultati dei tamponi, resterà in quarantena, per essere sottoposto ad altri controlli.

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020