Roma - Il 17enne di Grado torna a casa - I genitori: "Pronti a tornare a una vita normale"

Roma – Coronavirus, Niccolò ha lasciato lo Spallanzani.

Buone notizie da Roma. Niccolò, il 17 enne di Grado rientrato da Wuhan con un volo dell’aeronautica, sta bene e questa mattina ha lasciato la stanza di isolamento dell’istituto Spallanzani e sta tornando a casa.

Niccolò era rimasto bloccato due volte a Wuhan, senza poter rientrare con il volo che trasportava altri italiani, a causa della febbre. Poi il rientro su un aereo dell’aeronautica. Il ragazzo è rimasto in quarantena per circa 40 giorni e oggi potrà tornare alla sua vita normale. “Niccolò vuole tornare in Cina – ha spiegato il padre fuori lo Spallanzani – per ringraziare tutti coloro che lo hanno seguito prima di arrivare in Italia”.

“È un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa – ha aggiunto – E lui è pronto a tornare alla sua vita normale di 17enne”.

Nel frattempo a perugia è stato annullato il Festival internazionale del giornalismo 2020. Ad annunciarlo gli stessi organizzatori sul sito. “Ci scusiamo per i disagi – si legge sul sito – che questa decisione potrà causare. Ma salvaguardare la salute e la sicurezza degli speaker, del pubblico, dei volontari, dello staff, dei fornitori, così come dei cittadini di Perugia è la nostra priorità. Il Festival 2021 si terrà a Perugia dal 14 al 18 aprile”. L’edizione 2020 era in programma dal primo al 5 aprile.

29 febbraio, 2020