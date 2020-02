Coronavirus, Orte chiude le scuole

Cronaca - Domani, martedì 25 febbraio, per la sanificazione dei locali

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Dell’evoluzione epidemiologica da Covid-2019 accertata su tutto il territorio nazionale, per la quale si è in attesa di precise comunicazioni in merito alle strategie da adottare per contenere il dilagare dell’infezione.

Considerato che risulta preminente la necessità di emanare le prime disposizioni atte a contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica, sentito il parere degli organi tecnici comunali preposti alla gestione e organizzazione delle misure di pronto intervento a presidio delle esigenze e della sicurezza della popolazione.

Ritenuto, pertanto, di dover garantire la salute pubblica e la pubblica incolumità a favore della popolazione che insiste sul territorio ortano, anche provenendo dai comuni limitrofi, di adottare, quali prime misure volte a contrastare il diffondersi del Covid-2019 tra la popolazione in attesa di precise comunicazioni da parte degli organi sovraordinati, le determinazioni necessarie ad assicurare ai locali di proprietà comunale con accesso al pubblico una sanificazione straordinaria, finalizzata a una migliore prevenzione a tutela della salute di operatori e utenti.

Si ordinano, a tal fine, interventi straordinari e urgenti di sanificazione e pulizia straordinaria nei locali comunali con accesso al pubblico e i plessi scolastici del comune di Orte, e pertanto disporre a tal fine la chiusura di tali locali per tutta la giornata di martedì 25 febbraio.

Visto l’art. 50, comma 5 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, con i poteri della carica ordina, per le motivazioni esplicitate nel preambolo, che qui si richiamano interamente, di adottare le seguenti misure riferite all’intera giornata di martedì 25 febbraio: pulizia straordinaria e sanificazione dei locali comunali, con particolare riguardo agli spazi con accesso al pubblico e i plessi scolastici del comune di Orte, chiusura dei servizi educativi nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

24 febbraio, 2020