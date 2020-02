“Coronavirus, a Orte siamo semplicemente fortunati se finora non è successo nulla…”

Politica - La Lega al sindaco Angelo Giuliani: "Ha finalmente scoperto che bisogna adottare misure preventive"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo con gioia che finalmente il sindaco ha scoperto che Orte ha snodi di scambio fondamentali a livello provinciale, regionale e nazionale.

Quando Lega Orte chiedeva di adottare delle misure di interesse e preventive nei confronti del problema Coronavirus circa un mese fa, siamo stati accusati di allarmismo e ci hanno riferito di essere passibili di querele da parte dei cittadini cinesi.

Il sindaco rispondeva a mezzo stampa: “Attendo istruzioni delle autorità sanitarie”. E in un secondo articolo replicava: “Avevo ragione io”, riferendosi al fatto che non c’era alcuna iniziativa da intraprendere alle richieste avanzate da Lega Orte.

Oggi, signor sindaco, possiamo gridare: “Allora avevamo ragione noi”. Non si tratta di una gara tra chi pretende di aver ragione, ma vogliamo solo far riflettere che siamo stati semplicemente fortunati se finora non è successo apparentemente nulla.

Anche se in ritardo, la ringraziamo della tardiva iniziativa e attendiamo delle scuse.

Lega Orte

24 febbraio, 2020