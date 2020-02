“Coronavirus, Orte è uno snodo fondamentale si attivino dei presidi straordinari”

Orte - L'appello del sindaco Angelo Giuliani alla prefettura e alla Asl di Viterbo

Orte – Coronavirus, pubblichiamo la lettera del sindaco di Orte, Angelo Giuliani, alla prefettura di Viterbo e alla Asl – Diffusione virus denominato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (Sars-Cov-2) – Richiesta interventi urgenti di prevenzione territorio Comune di Orte .

Sulla base delle recenti notizie che testimoniano un aggravamento della diffusione del virus in oggetto nel territorio nazionale, con casistica di interi territori comunali sottoposti a quarantena o addirittura interi territori regionali dove si assiste a inviti generalizzati ai cittadini a non lasciare le proprie abitazioni, si fa seguito a precedenti note, indirizzate ai competenti uffici del ministero della Salute e della Regione Lazio, segnalando le peculiarità del territorio di questo comune, snodo fondamentale della provincia di Viterbo soprattutto per la presenza della stazione ferroviaria e del casello autostradale.

La presenza di tali nodi di scambio, fondamentali a livello provinciale, regionale e nazionale, indica in re ipsa il carattere strategico del territorio di Orte come punto di passaggio di decine di migliaia di persone ogni giorno e, di conseguenza, anche di possibile diffusione del Coronavirus.

Con la presente pertanto si richiede a codesti enti, in considerazione dell’aggravamento della situazione sanitaria su tutto il territorio nazionale, di voler valutare, laddove ritenuto necessario, l’attivazione di presidi straordinari a tutela della salute pubblica, in vista di una possibile e nefasta ulteriore diffusione del contagio e porre in essere tutte le attività volte a una efficace prevenzione.

Si fa presente che, per la giornata di martedì 25 febbraio, il sottoscritto ha convocato una giunta comunale straordinaria al palazzo comunale, alla presenza di rappresentanti della protezione civile, croce rossa italiana e di altri soggetti interessati, finalizzata allo studio, alla discussione e al reperimento di ogni possibile soluzione operativa per affrontare la condizione attuale. Le SS. LL. sono invitate a partecipare all’incontro.

Angelo Giuliani

Sindaco di Orte

