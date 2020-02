Yokohama - Secondo i dati cinesi è maggiore il numero delle persone guarite rispetto ai contagiati

Yokohama – Coronavirus, partito volo per gli italiani sulla Diamond Princess.

E’ partito da Ciampino un volo per andare a prendere gli italiani che si trovano a bordo della Diamond Princess ancorata a Yokohama.

La partenza del volo ieri notte. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un post su Facebook. “È appena partito – si legge nel post – da Ciampino il volo per il Giappone con a bordo il personale medico che andrà a soccorrere gli italiani sulla Diamond Princess. Vi assicuro che riporteremo in Italia i nostri connazionali il prima possibile. Ho ringraziato personalmente tutte le donne e gli uomini che con generosità e immensa professionalità sono partiti, con un preavviso di poche ore, mettendosi al servizio dei nostri connazionali. Grazie di cuore a tutti per l’impegno”.

Un totale di 542 persone sulla Diamond Princess è risultato positivo al coronavirus.

Intanto, secondo i dati cinesi, è maggiore il numero delle persone guarite rispetto alle persone contagiate. I guariti sono 1.824, i contagiati 1.749.

È la prima volta dall’inizio della crisi sanitaria che questo avviene e può essere il segnale che è stato raggiunto il picco.

La situazione resta molto preoccupante soprattutto per Wuhan, dove ci sono 50mila casi confermati e le morti sono tornate a salire: le 136 di ieri portano il totale oltre 2.000.

Sono esattamente 2.004 i morti causati in Cina dal coronavirus mentre Hong Kong registra il secondo morto per l’epidemia. La Commissione nazionale cinese per la salute stima a 74.185 il numero dei contagi.

Nel rapporto giornaliero cinese è stato detto che ad oggi 574.418 pazienti a stretto contatto con gli infetti sono stati monitorati dal punto di vista medico. Di questi, 135.881 rimangono sotto osservazione.

Nelle ultime 24 ore 1.266 persone sono state dimesse dagli ospedali della provincia di Hubei, focolaio cinese del coronavirus, dopo essere guariti dal contagio.

19 febbraio, 2020