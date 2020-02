Alassio - La comunicazione è stata fatta dal governatore Giovanni Toti in conferenza stampa

Alassio – Coronavirus, primo caso di contagio in Liguria.

Aumenta il bilancio delle persone contagiate dal coronavirus in Italia. C’è un caso anche in Liguria. A specificarlo è il governatore Giovanni Toti in conferenza stampa.

Il contagio è stato registrato ad Alassio. Si tratta di una donna di 72 anni. Toti ha comunque chiarito che “la signora è in buone condizioni” e che “è ricoverata all’ospedale San Martino di Genova”.

“Stiamo ricostruendo tutto ciò che è a monte – ha aggiunto Toti -. La signora si trovava in albergo ad Alassio. Ha ricevuto cure al pronto soccorso di Albenga l’11 febbraio, prima che venisse emanata l’ordinanza regionale di tutela”.

Toti ha specificato che sono stati attivati i controlli per risalire a tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con la signora. “Dalla Asl2 – ha detto Toti – sono già stati individuati i professionisti con cui la paziente è entrata in contatto”.

“Il sindaco di Alassio sta firmando le ordinanze interdittive per l’albergo dove alloggiava la signora- ha confermato il governatore Giovanni Toti -. Nessuno potrà entrare e uscire dall’albergo. Il personale dell’albergo seguirà la sorte dei clienti e quindi saranno in isolamento fiduciario. Anche coloro che sono andati a casa a fine turno dovranno sottoporsi allo stesso provvedimento”

25 febbraio, 2020