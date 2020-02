Coronavirus: primo morto in Emilia Romagna, 12 i decessi

Cronaca - Arriva a oltre 370 il numero di contagi nel nostro paese

Bologna – Dodici i morti in Italia per il Coronavirus, si tratta di un uomo di settant’anni, deceduto in Emilia Romagna. Originario della Lombardia, presentava patologie pregresse importanti.

Nel nostro paese i i contagi accertati arrivano a 374, di cui 258 in Lombardia.

Per la protezione civile sono 23 le province italiane in cui sono stati registrati casi di coronavirus.

Lo ha comunicato il commissario Angelo Borrelli. Dieci le regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Sicilia, Marche, Lazio

26 febbraio, 2020