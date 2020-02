Sport - Lo ha comunicato la Fia - La gara era in programma per il 19 aprile

Shangai – Coronavirus, rinviato il Gran premio di F1 della Cina.

La Fia ha ufficializzato il rinvio della gara di formula uno della Cina in programma per il 19 aprile a causa dell’epidemia di Coronavirus.

“Ci auguriamo di poter correre in Cina quanto prima possibile – ha cominciato la Fia in una nota -, esprimendo i nostri auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile”.

Al momento non è stata comunicata nessun’altra data per correre il Gp di Shangai.

13 febbraio, 2020