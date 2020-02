Como - E' un uomo di 62 anni, residente a Castiglione d'Adda - 229 i contagiati, comprese le persone decedute e una dimessa

Como – Coronavirus, settima vittima in Italia.

Sale a 7 il numero delle vittime in Italia a causa del coronavirus. Si tratta di un uomo di 62 anni e originario di Castiglione d’Adda.

L’uomo aveva importanti patologie pregresse. L’uomo sarebbe deceduto all’ospedale Sant’Anna di Como.

Il numero dei contagiati in Italia è di 229. 172 casi in Lombardia, 33 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 3 nel Lazio, 3 in Piemonte. I dati comprendono anche le persone decedute e una che è stata dimessa.

24 febbraio, 2020