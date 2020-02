Coronavirus, Ricciardi nominato consigliere per le relazioni con gli organismi sanitari internazionali

Roma - Il neoeletto: "È importante tenere un'unica linea di comando su tutto il territorio nazionale"

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, Walter Ricciardi nominato consigliere per le relazioni con gli organismi sanitari internazionali.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha nominato Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro del comitato esecutivo dell’Oms, come consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali.

Da quanto si apprende, Ricciardi è già arrivato al ministero per lavorare con gli altri tecnici che si stanno occupando dell’emergenza coronavirus.

“È importante – ha spiegato Ricciardi – tenere un’unica linea di comando sotto il ministero alla Salute, che dia indicazioni chiare a tutto il territorio nazionale”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020