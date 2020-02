Cronaca - Sono un gruppo di bambini di una polisportiva e i rispettivi genitori e accompagnatori - Hanno partecipato a una manifestazione a Zingonia

Condividi la notizia:











Terni – Coronavirus, a Terni 80 persone in isolamento precauzionale.

Ottanta persone sono in quarantena, in via precauzionale, a Terni. Si tratta di una cinquantina di bambini di una polisportiva ternana e dei rispettivi genitori e accompagnatori.

Il gruppo ha raggiunto Zingonia, in provincia di Bergamo, domenica 23 febbraio per per una manifestazione sportiva.

La trasferta, con sosta in un albergo cittadino, era stata organizzata da una polisportiva dilettantistica di Terni, la stessa che, nella serata di domenica, ha comunicato alle autorità sanitarie ternane il rientro da Bergamo.

Il provvedimento riguardante la quarantena è stato attivato dall’Usl Umbria 2 alla luce della situazione legata al coronavirus.

L’isolamento dovrebbe durare fino a quando non saranno completate le indagini epidemiologiche sul gruppo e su i loro eventuali contatti.

“Siamo in collegamento con i colleghi lombardi – ha spiegato all’Ansa il direttore generale dell’Usl Umbria 2, Massimo De Fino – per avere informazioni sugli sviluppi in quell’area”.

Massimo De Fino ha poi chiarito che il provvedimento della quarantena è “a puro scopo precauzionale”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020